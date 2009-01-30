Яценюка не пустили в Секретариат Президента

Бывший председатель Верховной Рады Украины, народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) констатирует, что у него “абсолютно нормальные” отношения с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

“У нас абсолютно нормальные отношения с Президентом Украины”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он подчеркнул, что “никогда не шел тем путем, которым шли все украинские политики, чтобы поливать друг друга грязью”.

В то же время А.ЯЦЕНЮК описал ситуацию, когда он хотел попасть в здание Секретариата Президента Украины.

“Хотел заехать в Секретариат Президента к ШЛАПАКУ (речь идет о первом заместителе главы СП Александре ШЛАПАКЕ - УНИАН) – материалы забрать, но даже не пустили в администрацию Президента на машине заехать”.