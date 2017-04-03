У Гройсмана есть "решения и технологии" для увеличения продолжительности жизни украинцев

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что Украина на сегодняшний день «владеет всеми технологиями и решениями» для увеличения продолжительности жизни в стране.

Читайте такжеГройсман и Кэмерон обсудили практические вопросы противодействия агрессии РФ на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания правительства в рамках рассмотрения среднесрочного плана действий на 2017-2020 годы.

"Высокое качество и продолжительность жизни - это наш вызов сегодня. Я всегда говорю, что абсолютно несправедливо, когда украинцы живут на 7 лет меньше, чем наши соседи по ЕС. Мы сегодня владеем всеми технологиями, всеми решениями, чтобы продолжительность жизни в Украине была увеличена", - заявил Гройсман.

Также, по его словам, необходимо «минимизировать бедность» в стране.