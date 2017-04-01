Без недвижимости и счетов за границей: Яценюк подал е-декларацию за 2016 год

Бывший премьер-министр Украины накануне подал свою декларацию о доходах за прошлый год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народный фронт», общая сумма дохода Арсения Яценюка за 2016 составила 2 млн 224 тыс. гривен (в 2015 году доходы составили 1 млн 966 тыс. грн). В эту сумму входит заработная плата за время пребывания в должности (117,6 тыс. гривен), проценты по банковским депозитам 1,5 млн грн (5201 грн в Ощадбанке, 37 252 грн в Райффайзен Банк Аваль, 1463832 грн в Фортуна-Банке), а также доход от предоставления имущества в аренду 600 тыс. гривен.

Согласно декларации экс-премьера, на его банковских счетах находится 543,3 тыс. долларов и 4 млн 169 тыс. грн. Наличными Яценюк держит 475 тыс. долларов и 300 тыс. грн.

Совокупный доход жены Арсения Яценюка Терезии за 2016 составил 1 млн 397 тыс. грн. В эту сумму входит доход от предпринимательской деятельности (чуть более 1 млн грн) и проценты по банковским депозитам (320,5 тыс. грн в Международном инвестиционном банке).

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В декларации указано военные облигации на сумму 100 тыс. грн, которые Арсений Яценюк приобрел в 2014 году.

Арсений Яценюк и члены его семьи не имеют недвижимости за границей, оффшорных компаний и счетов в иностранных банках.

Как и прежде, он является владельцем земельного участка в Украине площадью 30 соток, жилого дома и гаража общей площадью 343,5 кв. м, трех квартир общей площадью 342 кв. м (две в Киеве и доля в квартире в Черновцах), садового дома площадью 114,5 кв. м, машиноместа в Киеве на 13,4 кв.м.

В собственности Арсения Яценюка продолжает находиться автомобиль Mercedes S 2010 года выпуска.

Арсений Яценюк отметил также, что на правах аренды пользуется автомобилем Toyota Sequoia 2010 года выпуска, чего не было в предыдущей декларации.

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Яценюк также задекларировал ружье BLAZER, которое принадлежит ему с 2011 года, коллекцию из 10 картин, собранную им начиная с 1995 года.

В списке ценностей также коллекция украинских и иностранных монет с не банковских и банковских металлов, собранная им, начиная с 1996 года.

Экс-премьер носит часы Breguet, а его жена — Winston.

Кроме того, Яценюк задекларировал право на следующие торговые марки или коммерческие наименования: "Союз демократических сил", СДС, "Фронт змин", ФЗ, ФП, АРСЕНИЙ, Арсений Яценюк, Блок Арсения Яценюка, НОВЫЙ КУРС, Измени будущее, Измени свое будущее.