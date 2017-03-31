НАБУ проводит проверку деятельности Садового

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил, что его детективы проводят расследование в отношении мэра Львова Андрея Садового в рамках своих полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сегодня сообщил на брифинге после встречи со студентами юридического факультета Львовского Национального университета им. И. Франко, комментируя призывы Садового, чтобы в НАБУ его проверили.

При этом Сытник отметил, что проверка НАБУ не связана с заявлениями Садового или проблемой с львовским мусором.

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«У нас не было ни одного обращения относительно львовского мусора. Заявления Садового я тоже не видел, я лично знаю эту ситуацию из СМИ. Генпрокуратура включилась сама, возможно, увидели там свою компетенцию. Если у кого есть материалы – направляйте, есть ли основания для нашего вмешательства – проверим. Что касается таких популистских заявлений, то я много раз говорил, что они делаются для того, чтобы потом через два дня сказать, что «подал заявление – никакого производства в отношении меня нет. НАБУ проводит проверку Садового, но не на основании его заявлений, а в рамках своих полномочий», - отметил Сытник.

Сытник не уточнил, какой аспект деятельности мэра Львова проверяется, но еще раз подчеркнул, что не было ни одного заявления по вопросу львовского мусора.

Как известно, ранее Садовый заявил, что ожидает отстранения от должности из-за "мусорной эпопеи". Во Львове с лета 2016 года продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки. Городской председатель Львова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью к другим регионам страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.