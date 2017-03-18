Садовый ждет отстранения от должности из-за "мусорной эпопеи" уже в ближайшие дни

Львовская областная прокуратура уже до 21 марта может выдвинуть городскому главе Львова Андрею Садовому подозрение, после чего его немедленно отстранят от должности в судебном порядке.

Такое мнение высказал сам Садовый в интервью ZT.UA.

"Областная прокуратура работает в усиленном режиме. Делает все возможное и невозможное, потому что им очень трудно что-то пришить, особенно когда это шьется белыми нитками.

Поставлена задача из высоких кабинетов, поэтому они в ближайшие дни будут выдвигать подозрение. И следующим шагом будет обращение в суд о моем отстранении от должности", – заявил он, признав, что решение суда будет прогнозируемым, поскольку судебная система Украины работает "четко по вертикали".

Садовый отметил, что предварительно, объявить ему о подозрении должны были после 21 марта, однако что-то изменилось, и теперь сделать это планируют до 21 числа.

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По его словам, инициаторы этих процессов "отрабатывают какой-то медийно-сценарный план".

Он также сообщил, что планирует нанимать адвокатов и защищать свои права в суде."По моим данным, это (отстранение) состоится в ближайшие дни. Исполнять обязанности главы будет секретарь Львовского городского совета Анатолий Забарило, представитель партии "Гражданская позиция", – заявил мэр Львова, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Справка УНИАН. Во Львове с лета 2016 года продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовицкой свалки. Городской председатель Львова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью к другим регионам страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.