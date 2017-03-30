НАБУ открыло дело против судьи, которая вела процесс против Насирова

НАБУ открыло уголовное производство в отношении председателя Соломенского суда Киева Людмилы Шереметьевой по делу отстраненного главы ГФС Романа Насирова, пишет УП.

Издание сообщает, что дело Бюро открыло учитывая соответствующее заявление ряда нардепов. В заявлении, в частности, отмечалось, что председатель суда Шереметьева «не обеспечила дежурство судей, не способствовала организации их работы и умышленно не предприняла никаких действий, необходимых для надлежащей организации работы суда» в день, когда время содержания под стражей Насирова шло, а дежурных судей для рассмотрения ходатайства защиты головы ДФС об отводе судьи не было.

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Теперь в НАБУ сообщили, что заявление депутатов принято и по результатам ее рассмотрения в Единый реестр досудебных решений внесены сведения о совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 УК Украины, и начато уголовное производство.

Как сообщал УНИАН, по данным следствия, Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО.

Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн. После объявления подозрения, Насиров был отстранен от выполнения служебных обязанностей председателя ГФС.

3 марта адвокаты Насирова заявили, что их подзащитного прооперировали.

7 марта Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

16 марта в САП сообщили, что залог в размере 100 млн грн за Насирова внесли его жена и тесть, поздно вечером 16 марта Насирова был освобожден из-под стражи.