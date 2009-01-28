«Черновецкому не дают покоя лавры Чичикова. Герой Гоголя хотел разбогатеть на мертвых душах. Наш мэр хочет залатать дыру в бюджете, вводя плату за вход на кладбища», - заявил один из лидеров блока Виталия Кличко в Киевсовете Дмитрий Андриевский.

По мнению депутата, перечень услуг, которые по предложению Черновецкого станут в Киеве платными, граничит со здравым смыслом и законностью. Плата за въезд в Киев, стремление продать коммунальные учебные заведения, установление платы за медицинскую помощь, - все эти новации призваны наполнить столичный бюджет, утверждение которого переносится на конец февраля.

«Практически ни одна из отраслей городского хозяйства в прошлом году не профинансирована на 100%, что свидетельствует о непрофессиональности и преступной небрежности в управлении городом. Несвоевременное же принятие бюджета-2009 создает условия для ручного управления финансами столицы и для злоупотреблений в этой сфере», - отметил Андриевский.