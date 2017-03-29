Порошенко и Дуда: Никакие провокации не должны влиять на дружественные отношения Украины и Польши

Президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда заявляют, что никакие провокации не должны влиять на дружественные отношения между двумя странами. Об этом шла речь в ходе их телефонного разговора, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

«Лидеры двух государств согласились, что никакие провокации не должны влиять на дружественные польско-украинские отношения. Собеседники договорились продолжить контакты на высшем уровне», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального консульства Польши в Луцке произошел взрыв. В СБУ заявили, что, согласно предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет.

Открыто уголовное производство по статье «теракт».

Президент Украины поручил правоохранителям срочно принять все меры для расследования обстрела Генконсульства. Также глава государства поручил усилить охрану иностранных дипломатических учреждений для предотвращения возможных провокаций.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение провокацией против Генконсульства. «Это подлость от тех, кто против нашей дружбы с Республикой Польша. Делаем все, чтобы виновные были наказаны», - подчеркнул он.