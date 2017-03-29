Порошенко поручил срочно расследовать обстрел польского консульства в Луцке

Президент Украины Петр Порошенко поручил правоохранителям срочно принять все меры для расследования обстрела Генерального консульства Польши в Луцке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

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«Президент решительно осудил обстрел Генерального консульства Польши в Луцке. И поручил правоохранителям срочно принять все меры для расследования этого инцидента и установления виновных», - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Как сообщал УНИАН, в Луцке сегодня ночью неизвестные обстреляли здание Генконсульства Польши. Как рассказал консул, охранники услышали взрыв. В полиции сообщили, что, предположительно, произошел взрыв реактивной противотанковой гранаты, в результате чего повреждены окна четвертого этажа и крыша. В связи с обстрелом Генконсульства Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины Андрея Дещицу.