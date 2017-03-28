"Месть законодателей": Transparency International призывает отменить е-декларирование для общественных деятелей

Transparency International призывает украинские власти отменить закон о внесении изменения в статью 3 закона Украины "О предотвращении коррупции" (регистрационный номер 6172), обязывающий представителей общественных объединений подавать электронные декларации. Об этом говорится в заявлении Transparency International, размещенном на сайте организации.

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«Transparency International и ее глава в Украине призывают власти Украины отменить противоречивые поправки к закону о предотвращении коррупции, которые направлены на запугивание и против активистов по борьбе с коррупцией», - говорится в заявлении.

В международной организации напоминают, что закон об электронных декларациях был введен для препятствования коррупции и позволяет общественности контролировать богатства тех, кто находится при власти, для предотвращения злоупотребления служебным положением.

«Это не имеет никакого отношения к активистам по борьбе с коррупцией, которые не оплачиваются государством», - говорится в сообщении.

Председатель правления Transparency International Хосе Угас заявил, что «эти новые положения должны быть отменены немедленно. Законодатели пытаются запугать гражданское общество и, в частности, активистов по борьбе с коррупцией».

«Если эти поправки вступят в силу, то станет ясно, что украинские чиновники несерьезно относятся к борьбе с коррупцией. Это покажет, что они выбрали сторону тех, кто хочет подавить движение по борьбе с коррупцией», - добавил Угас.

«Эти поправки являются своеобразной местью со стороны законодателей, которые не довольны тем, что должны декларировать свое имущество. Нет никаких оснований для вычленения антикоррупционных негосударственных общественных объединений», - сказал он.

В свою очередь исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин отметил, что неправительственные организации находятся под контролем общественности и доноров.

«Соответствующие органы проверяют налоговые и финансовые отчеты. Наши ежегодные отчеты доступны онлайн. Эти новые поправки, распространяющиеся на контрагентов, которые работают с нами, не только усложнят антикоррупционную деятельность, но и жизнь тех людей, которые косвенно оказывают поддержку и помощь в нашей работе», - отметил Юрчишин.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменения в статью 3 закона Украины «О предотвращении коррупции» (№6172), которая освобождает военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от подачи е-деклараций и обязывает к этому представителей общественных объединений.

Ряд представительств других государств в Украине назвали "шагом назад" поправки к закону о е-декларировании.

27 марта председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал и направил на подпись президенту этот закон. В тот же день глава государства подписал соответствующий закон.