Путин обрадовался «укреплению» суверенитета Украины ценой на газ

Премьер-министр России Владимир ПУТИН считает, что нынешние условия являются идеальными для Украины для перехода на европейскую формулу цены на газ. Об этом он сказал в интервью ИА «Блумберг», сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ.

Он отметил, что в переходе на рыночные отношения заинтересована Россия, партнеры в Европе, но в первую очередь заинтересована и сама Украина.

«Это укрепляет ее суверенитет. Нельзя укреплять суверенитет и зависеть от иностранных государств в такой важнейшей сфере, как энергетика, надо переходить на рыночные формы отношений, это давно пора было сделать», - отметил он.

Кроме этого он считает, что в сегодняшних условиях снижения мировых цен на энергоносители - на нефть, а потом и на газ, - этот момент является идеальным для Украины для перехода на европейскую формулу цены.

«Лучше, может быть, и не будет, потому что в конце этого года, соответственно, цены на газ будут рассчитываться, исходя из сегодняшних цен на нефть, и, значит, она будет достаточно низкой. И я думаю, что мы должны были пройти этот период для того, чтобы выровнять ситуацию на энергетическом, в данном случае газовом рынке и создать стабильные условия на будущее», - сказал В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, страны Евросоюза с 7 по 20 января 2009 года не получали российский газ, поскольку РФ прекратила его транзит через Украину. Россия в газовом кризисе винила Украину, обвиняя ее в воровстве газа. Украина опровергала все обвинения.

19 января НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" подписали договоры о поставках и транзите газа на 2009-2019 годы. В частности, Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составляет 40 млрд. куб. м.