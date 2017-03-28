Изменения в е-декларировании в Украине нарушают стандарты Совета Европы и защищают политиков - Freedom House

Изменения в закон о е-декларировании, которые подписал президент Петр Порошенко, резко раскритиковала международная правозащитная организация Freedom House, пишет «Радио Свобода».

В организации заявили, что изменения нарушают стандарты Совета Европы и будут подрывать работу активистов, которая "необходима для восстановления общественного доверия к власти".

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"Новые требования направлены на защиту политиков, недовольных общественным контролем, и дают им возможность отомстить тем, кто участвует в антикоррупционных расследованиях. Закон, очевидно, нарушает стандарты Совета Европы, запрещающих произвольное и дискриминационное вмешательство в независимую деятельность гражданского общества", – сказал директор программ по Евразии Freedom House Марк Берендт.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в статью 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции" (№6172). Соответствующие данные содержатся на сайте парламента. Отмечается, что закон возвращен с подписью от президента, 27 марта.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменения в статью 3 закона Украины «О предотвращении коррупции» (№6172), которая освобождает военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от подачи е-деклараций и обязывает к этому представителей общественных объединений.

Ряд представительств других государств в Украине назвали "шагом назад" поправки к закону о е-декларировании.