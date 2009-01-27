Путин назвал свой основной недостаток

Премьер-министр России Владимир Путин считает своим основным недостатком доверчивость. Об этом он сказал в интервью американскому агентству "Блумберг".

Глава российского правительства признался, что лучший совет в жизни он получил от мамы - "ничего не просить, ни на что не жаловаться".

Историческими лидерами, которые вызывают в нем наибольшее уважение, премьер назвал Петра Первого и Екатерину Вторую, которые "больше всего сделали для развития Российского государства". При этом он не стал говорить, каким бы он сам хотел остаться в истории, заметив: "История сама скажет".

Пока также Путин не представляет, чем он займется на пенсии, но склоняется к "исследованиям в области государственного права".

РИА Новости