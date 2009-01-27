Баррозу принял приглашение Ющенко

Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ принял приглашение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО посетить Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ж.БАРРОЗУ сказал на совместной пресс-конференции с В.ЮЩЕНКО сегодня в Брюсселе.

Ж.БАРРОЗУ отметил, что осуществит этот визит как символ поддержки политических и экономических реформ в Украине, которые он считает очень важными, в том числе и для интеграции Украины в Евросоюз.