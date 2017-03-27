Порошенко обсудил с послами G7 и ЕС противодействие российской агрессии

Президент Украины Петр Порошенко и послы стран «Большой семерки» и Европейского Союза договорились продолжать оказывать давление на российскую власть с целью возвращения ситуации на Донбассе в рамках Минских договоренностей.

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Об этом шла речь сегодня на первой встрече Порошенко с послами стран «Большой семерки» и Европейского Союза в рамках председательства Италии в этом влиятельном объединении, сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, особое внимание было уделено обострению ситуации на Донбассе в связи с последними деструктивными действиями России на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые подрывают мирный процесс и дальнейшую реализацию Минских договоренностей.

«В этом контексте было решено продолжать давление на российскую власть с целью возвращения ситуации в рамки Минских договоренностей, в том числе путем сохранения и, в случае необходимости, усиления международных санкций против РФ», - подчеркнули в пресс-службе.