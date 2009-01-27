Регионалы размышляют, законны ли деньги с подписью Стельмаха

Депутат от Партии регионов Николай Азаров называет решение Верховной Рады об отставке главы Нацбанка Владимира Стельмаха абсурдным.

Об этом он сказал в эфире 5 канала.

"Сейчас считают, что подпись человека, который поставил ее на всех абсолютно денежных купюрах государства, незаконна. Как тогда быть с денежными обязательствами государства?", - сказал Азаров.

Отвечая на вопрос ведущего, законны ли деньги с подписью Стельмаха, он сказал: "Они, разумеется, законны, потому что сегодняшнее решение парламента абсурдно".

"Поэтому мы за это решение не могли голосовать. Мы не разделяем и не считаем позитивной политику Нацбанка, но мы говорим, что за сегодняшнюю ситуацию отвечает не столько Нацбанк, а отвечает, прежде всего, президент, правительство и Нацбанк", - отметил Азаров.

"Потому мы не хотим, чтобы из Нацбанка делали крайнего, а тем более делали это таким незаконным способом", - заявил депутат.

Кроме того, Азаров назвал отставку главы Нацбанка "дестабилизирующим сигналом".

"В декабре 2004 года, когда была девальвация гривны…Сергей Тигипко подал заявление об освобождении его от обязанностей главы Нацбанка. Это тогда был серьезный дестабилизирующий сигнал", - напомнил депутат.

Украинская правда