Р.Сикорский: Украине и Грузии рано в НАТО

Присоединение бывших советских республик и независимых с начала девяностых годов 46-миллионной Украины и почти 5-миллионной Грузии в НАТО является «достаточно отдаленной перспективой».

Такое мнение в интервью британскому изданию «The Daily Telegraph» высказал министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ.

Польский министр объяснил свое мнение тем, что НАТО не готово сейчас взять в свои ряды Киев и Тбилиси.

«Не сейчас. В этот момент существует воля поощрять их к реформированию», - сказал Р.СИКОРСКИЙ.

Он считает, что НАТО и Евросоюз «истощены расширением».

Кроме этого, более быстрой интеграции Украины и Грузии, которые рассчитывали присоединиться к плану по членству в НАТО в 2008 году, не способствует экономическая рецессия в мире.

В то же время глава польского МИД заявил, что не считает промедление с интеграцией этих двух стран в НАТО победой России, которая остро выступает против вступления в Альянс бывших советских республик.

Он также выразил сомнение, что Россия усилила свой авторитет в мире за последние полгода из-за августовской войны в Грузии и прекращения поставок газа в Украину и страны Европейского Союза в начале 2009 года.

Р.СИКОРСКИЙ заметил, что Советский Cоюз, который конкурировал с США за лидерство в мире, никогда не позволял себе прекращать поставки газа в Западную Европу.