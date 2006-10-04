Бессмертный: нужно определить условия, чтобы говорить о сотрудничестве с БЮТ

Лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявляет, что “Наша Украина” будет конструктивной в оппозиции. “Находясь в оппозиции, мы будем конструктивными, - заверил Р.Бессмертный в эфире телеканала “1+1”, сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”.

Отвечая на вопрос об объединении в оппозиции с БЮТ, он отметил, что “прежде, чем говорить о сотрудничестве с БЮТ, нужно определить условия этого сотрудничества”.

Объясняя причины перехода “Нашей Украины” в оппозицию, Р.Бессмертный отметил, что “для “Нашей Украины” курс на единение Украины, на выполнение Универсалу национального единства - альфа и омега ее деятельности. А со стороны других участников переговорного процесса – Партии регионов, социалистов и коммунистов - не было сделано ни одного шага по выполнению Универсалу. Мы говорили на выборах, что Украина у нас одна. Действия же членов правительства, которые мы наблюдаем сегодня, разделяют Украину”.

“Потому политические партии, входящие в Блок “Наша Украина” и наша парламентская фракция приняли решение, – либо полный текс Универсала в коалиционном соглашении с гарантиями его выполнения, либо - оппозиция . На сегодняшней встрече я информировал лидеров ПР, СПУ и КПУ об этих требованиях своих коллег, - сказал лидер “Нашей Украины”.

Р.Бессмертный также заверил, что “безусловно, мы будем отзывать своих министров. Мы об этом говорили на политсовете – или министры выйдут из состава правительства, или покинут партию. Более того – мы обратимся к Президенту, чтобы были отозваны и те министры, которые являются членами партий, входящих в Блок “Наша Украина”.

Также, говоря о ситуации с назначением секретаря СНБО, Р.Бессмертный отметил, что “зная работу Владимира Павловича ГОРБУЛИНА, нужно меньше на эту тему говорить. Дайте возможность человеку работать. Чем больше на эту тему говорят, тем меньше работает секретариат Совета нацбезопасности. Это дело Президента. Придет время, и он определится”.