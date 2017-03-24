У Лукашенко рассказали о беседе с Порошенко: говорили о Донбассе

Во время телефонного разговора президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Украины Петром Порошенко обсуждался процесс мирного урегулирования военного конфликта на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского президента.

"Рассмотрена тематика взаимодействия на международных площадках, а также миротворческий процесс в Украине и оказываемое белорусской стороной содействие для скорейшего разрешения конфликта", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, накануне в пресс-службе Порошенко заявили, что стороны договорились активизировать двусторонний политический диалог на всех уровнях.

«Президенты подчеркнули важность полной реализации договоренностей, достигнутых во время заседания Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которое состоялось в конце прошлого года», - говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.