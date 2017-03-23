СБУ и УГО не обеспечивали охрану убитого Вороненкова

Служба безопасности Украины не обеспечивала охрану убитого в центре Киева бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова.

Об этом в Facebook сообщила руководитель Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елена Гитлянская.

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"Служба безопасности Украины не осуществляла охранных мероприятий в отношении бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова", - написала представитель СБУ.

"Василий Грицак отмечает, что распространенная в СМИ информация об осуществлении охраны в отношении него сотрудниками СБУ является неправдивой", - добавила она.

Также, по ее словам, в настоящее время дело расследуется следователями Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры города Киева.

Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей в эфире телеканала «112 Украина» также сообщил, что УГО также не обеспечивало охрану Вороненкова.

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«Управление государственной охраны не обеспечивало государственной охраной убитого», - сообщил он.

На вопрос, соответствует ли действительности информация, что одним из раненных является сотрудник УГО, Гелетей ответил: «Нет. Я уже сказал, что ни Управление государственной охраны, и, насколько мне известно, ни действующие и бывшие сотрудники Управления государственной охраны не присутствовали при этом нападении. Поэтому нет оснований, чтобы вы подумали что-то другое».

Гелетей также отметил, что в течение всего пребывания экс-депутата Госдумы в Украине, УГО с ним не сотрудничало. «Нет. Не было у нас никакого сотрудничества, потому что Управление государственной охраны, согласно действующему законодательству, не обеспечивало государственную охрану экс-депутату России Вороненкову», - сказал он.

В свою очередь, в пресс-службе ГПУ рассказали, что у Вороненкова была государственная охрана, однако не смогли сказать, в каком порядке она ему предоставлялась.

"Сам Вороненков не обращался к нам с просьбой обеспечить ему охрану", - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева произошла перестрелка, убит бывший депутат Госдумы РФ и ранены еще два человека. Эту информацию подтвердил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Денис Вороненков, бывший депутат Госдумы, осенью прошлого года уехал из России, а в декабре получил украинское гражданство. Вороненков также подтвердил, что дал показания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.