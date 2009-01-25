Тимошенко собирает губернаторов

Председателям ОГА назначено на понедельник

В понедельник, 26 января, в 14:00 под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится совещание с председателями облгосадминистраций и их заместителями. Как сообщает Правительственный портал, совещание будет посвящено вопросам аграрно-промышленного комплекса. Вход в Дом правительства – с ул. Грушевского, 12/2, 1-й, 3-й подъезды, 7-й этаж, Большой зал. Аккредитация (до 12:30, 26 января) по тел.: 256-75-81, 256-66-32, 80503855521, 80672390772, 80676565240.

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