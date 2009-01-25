Тимошенко собирает губернаторов
15:43, 25 января 2009Политика
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Председателям ОГА назначено на понедельник
В понедельник, 26 января, в 14:00 под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится совещание с председателями облгосадминистраций и их заместителями.
Как сообщает Правительственный портал, совещание будет посвящено вопросам аграрно-промышленного комплекса.
Вход в Дом правительства – с ул. Грушевского, 12/2, 1-й, 3-й подъезды, 7-й этаж, Большой зал.
Аккредитация (до 12:30, 26 января) по тел.: 256-75-81, 256-66-32, 80503855521, 80672390772, 80676565240.
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