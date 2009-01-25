Минюст передаст Институту нацпамяти материалы о Голодоморе

Министерство юстиции передаст Украинскому институту национальной памяти материалы о Голодоморе 1932-1933 годов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, материалы, которые были собраны к 75-й годовщине Голодомора, будут предоставлены по просьбе института для дальнейшего распространения информации.

Как известно, на протяжении 2007-2008 года Министерство юстиции принимало участие в подготовке и презентациях региональных томов Национальной книги памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. С этой целью было проработано и передано в архивные учреждения около десятка тысяч метрических книг, в которых велись записи о смерти, за 1932-1933 годы.

Кроме того, только на протяжении июля-ноября 2008 года органами юстиции государства было организовано и проведено свыше 4500 мероприятий по разъяснению законодательства о Голодоморе 1932-1933 годов в Украине.

*** Украинский институт национальной памяти как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом был создан Кабинетом Министров Украины 31 мая 2006 года. Основным заданием института является привлечение внимания общества к собственной истории, распространение объективной информации о ней в Украине и мире; реализация государственной политики и координация деятельности в сфере восстановления и сохранения национальной памяти народа; обеспечение всестороннего изучения этапов борьбы за восстановление государственности Украины в ХХ веке, исторического прошлого украинского народа, в том числе всех форм репрессий; осуществление комплекса мероприятий по увековечению памяти жертв голодоморов и политических репрессий, участников национально-освободительной борьбы.