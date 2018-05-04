Выдержит ли газовую «победу» Тимошенко экономика страны?

В результате газовых соглашений лишь прямые расходы Украины на покупку газа в 2009 году в сравнении с 2008-м выросли от двух до двух с половиной миллиардов долларов США... 17 января, вернувшись в Киев после встречи с российским визави господином Путиным, Юлия Тимошенко в характерном для нее стиле провозгласила победу Украины в газовых переговорах с Россией. Правда, как это всегда бывает с госпожой Тимошенко, громко заявив о своих успехах, она воздержалась от раскрытия деталей газовых договоренностей, сообщив лишь, что среднегодовая цена газа 2009 года для Украины будет составлять около 228 долл. США за тыс. куб. метров, при этом ставка транзита газа для Газпрома останется на уровне 2008 года (1,7 долл. США за прокачку тысячи куб. метров газа на расстояние 100 км.).

Тайное стало явным

Но, как известно, черт кроется в деталях, потому желающих убедиться насколько газовые соглашения отвечают интересам Украины, было немало. К тому же определенную интригу вокруг этих соглашений создало Интернет издание «Украинская правда», разместив на своем сайте копию директив премьера Юлии Тимошенко для делегации "Нафтогаза Украины" на переговоры с Газпромом , датированные 19 января. В среду 23 января первый заместитель главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь Диденко попробовал всех остудить, заявив, что никто показывать газовые контракты не будет, потому что их содержание является коммерческой тайной. Но мы недаром считаемся интересной страной, и то, что вроде бы показывать нельзя, уже на следующий день демонстрировал народный депутат Юрий Бойко. А еще позже в тот же день Интернет-пресса опубликовала копии контрактов на куплю-продажу природного газа на период с 2009-го по 2019 год и об объемах и условиях транзита российского газа плюс Дополнительное соглашение об авансе Газпрому

Следовательно, все желающие смогли начать изучать официальные газовые договоренности Тимошенко и Путина, оформленные контрактами между НАК «Нафтогаз» и ОАО «Газпром».

Наибольшее любопытство у экспертов вызывал вопрос формульного подхода у определению цены на газ и тарифов на транзит, потому что именно они, особенно учитывая долгосрочный характер контрактов, давали представление, что в действительности выиграла и проиграла Украина в результате этих газовых договоренностей.

Почему 450 долларов и почему газойль?

Комментирование этих соглашений стоит начать с анализа договоренностей цены на газ для Украины в 2009 году. Как и сообщал еще в среду Игорь Диденко, контрактом на покупку газа предусмотрено, что в 2009 году Нафтогаз купит у Газпрома 40 млрд. кубометров газа, из которых в первом квартале, – лишь 5 млрд. кубометров, во втором квартале – 10,5 млрд., в третьем – 12 млрд., в четвертом – 12,5 млрд. кубометров газа.

Для расчета цена газа в первом квартале была определена в размере 450 долл. США за тыс. куб. м, но при этом со скидкой в 20%. Почему именно эта цена выбрана как базовая для расчета, так и осталось непонятным, потому что в разных европейских странах цена на газ в первом квартале текущего года разная. И весомых аргументов относительно этой цены ни Тимошенко, ни Диденко не предоставили. Единственное, что понятно из утверждений господина Диденко – это то, что цена на первый квартал определена на уровне 360 долларов за тысячу кубометров, второй квартал – 270 долл., третий – 219 дол. и четвертый – 162 долл. Правда, при таких поквартальных объемах и ценах, среднегодовая цена на голубое топливо должна составлять, не заявленные госпожа Тимошенко 228 долл., а 232,2 долларов за тысячу куб. м.

Но и это еще не все о средней цене на газ для Украины в 2009 году. В украинских газовых хранилищах находится 10,345 млрд. куб. метров газа, которые принадлежат “РосУкрЭнерго”. Как выяснилось, дополнением №1 к контракту о транзите газа предусмотрено, что Нафтогаз приобретет у Газпрома право требования к “РосУкрЭнерго” на природный газ на сумму 1,7 млрд. долл. США., расплатившись средствами, которые получит от того же Газпрома в виде аванса за услуги по транзиту газа в 2009 – 2010 годах. Правда, здесь опять же имеем странное несоответствие цифр. Дело в том, что госпожа Тимошенко в упоминавшихся выше директивах указывает Нафтогазу купить именно эти права требования за 1,6 млрд. долл. США. И это понятно, потому что именно по такой цене эти 10,345 млрд. куб. метров газа были заведены в Украину. Почему Нафтогаз заплатит на сто миллионов долларов больше Газпрому и ее дочерним и аффилированным компаниям - достаточно интересный вопрос. И кто с формальной точки зрения дал на это официальное согласие Диденко, который подписал контракт, непонятно. Хотя очевидно, что неформальное указание дала сама премьер-министр Тимошенко, которая присутствовала при подписании настоящих контрактов. Таким образом, легким движением руки госпожи Тимошенко Нафтогаз потерял 100 млн. долл. США. И если бы лишь эти сто миллионов. Но, как говорят, кто-то потерял, а кто-то и приобрел – для себя, конечно.

Исходя из настоящих дополнений 10,345 млрд. куб. метров газа, которые на свой баланс должен получить Нафтогаз, и общего объема в этом случае – 50,345 млрд. куб. м, – мы выходим на еще одну среднюю цену на газ, а именно 218,3 долл. США. Следовательно, почему госпожа Тимошенко и господин Диденко называют среднюю цену газа именно 228 долл. США, – остается пока еще не очень понятным.

Кстати, из российских СМИ прозвучало сообщение о заявлении, сделанном заместителем председателя правления Газпрома, гендиректора ГазпромЭкспорта Александром Медведевым. Он заявил, что цена на газ для европейских потребителей Газпрома в среднем в 2009 году будет составлять около $220 за тысячу кубометров. Но это так, между прочим.

Но вернемся к формульному формированию цен на газ и тарифам на транзит.

По директивам госпожи Тимошенко в формулу, исходя из которой должна определяться цена на газ, должны входить базовые нефтепродукты, которые используются в европейских странах, – мазут и газойль.

И вот тут начинаются действительно принципиальные чудеса. Во-первых, не понятно, почему Нафтогаз согласился с включением в расчет формулы цены на газ газойля, который не используется в Украине. А во-вторых, почему в формулу цены на газ не включена скидка, связанная с тем, что Украина – ближайшая для Газпрома страна, куда ему нужно транспортировать газ. И объективно его расходы на доставку газа являются наименьшими.

Ежегодный размер дополнительного дохода Газпрома от такого формально европейского подхода к Украине будет составлять не менее чем полтора миллиарда долларов.

Почему 3%?

И, к сожалению, это еще не все «победы» госпожи Тимошенко.

Значительно хуже ситуация с определением формульной цены на услуги транзита.

Согласно с контрактом об объемах и условиях транзита российского газа формула тарифа за услуги транзита состоит из двух частей: из фиксированной платы в размере 2,04 долл. США за транзит одной тысячи куб. м газа на расстояние сто километров (каковая будет изменяться до 2019 года лишь на коэффициент годовой инфляции в Европейском союзе) и переменной составляющей части, которая будет включать цену газа, который будет покупать у Газпрома Нафтогаз в расчетном месяце, расстояния транзита газа (что будет равняться 1240 км) и коэффициента расходов топливного (его еще называют технологическим) газа на покачивание транзитного газа.

В своих директивах госпожа Тимошенко правильно написала о «формировании ставки за услуги по транзиту газа на базе формулы, которая будет возмещать НАК «Нафтогаз Украины» все эксплуатационные расходы, связанные с транзитом природного газа, полную стоимость топливного газа, амортизацию стоимости ГТС, которая используется для транзита газа согласно со справедливой рыночной стоимостью ГТС, а также стоимость капитала, рассчитанную на базе реальной ставки стоимости капитала НАК «Нафтогаз Украины», и справедливую рыночную стоимость ГТС, что используется для транзита». Но почему-то в контракте об объемах и условиях транзита российского газа все совсем не так.

Начнем с вопроса о полной стоимости топливного газа. Неоднократно из заявлений представителей Нафтогаза мы слышали, что для прокачивания 110 млрд. куб. м российского газа необходимо 6,4 млрд. топливного газа. При чем именно эта цифра звучала даже в заявлениях представителей России. Нетрудно посчитать, что в этом случае прокачка транзитного газа требует приблизительно 5,82% газа дополнительно. А в настоящем контракте заложено лишь 3%. Все остальное Нафтогаз должен будет покрывать за собственный счет. И чем более высокой будет цена на газ, тем большие убытки он будет нести. Кстати, по информации посла Чехии в Украине Ярослава Башты , турецкая сторона взимает плату за транзит, к которой добавляется технологический газ в объеме 15% транспортируемого газа.

Что же касается покрытия всех эксплуатационных расходов, связанных с транзитом природного газа, амортизацией стоимости ГТС и стоимостью капитала, рассчитанного на базе реальной ставки стоимости капитала НАК «Нафтогаз Украины, то по расчетам бывшего советника НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко и советника премьер-министра на общественных началах Александра Ковалко, минимальное значение тарифа должно составлять не менее чем 5,11 долл. за прокачку тысячи кубометров газа на 100 км территории Украины. И именно исходя из той идеологии, которая была изложена в директивах госпожи Тимошенко. Тогда очень хотелось бы услышать, почему же представители Нафтогаза и та же Тимошенко не исходили из тех директив, которые она же и подписала?

По приблизительным оценкам лишь на транзите Украина ежегодно будет терять от 3 до 5 млрд. долл. США. И это называется победой?

Почему "Газпромсбыт Украина"?

Но это еще не все. В придачу ко всему госпожа Тимошенко привезла еще одну «победу» от Путина. Согласно с контрактом Нафтогаз обязан заключить соглашение сроком до 2019 года с «Газпромсбыт Украина» и продавать ему 25% всего купленного у Газпрома газа для последующей реализации промышленным потребителям. От 40 млрд. куб. метров, которые Газпром продаст Нафтогазу в 2009 году, это будет составлять 10 млрд. куб. метров, а начиная с 2010 года, когда Газпром продаст Нафтогазу 52 млрд. куб.м Газа, – 13 млрд. куб. м.

Очевидно, что «Газпромсбыт Украина» не будет продавать газ хроническим должникам – предприятиям теплокомуненерго и населению, а наиболее платежеспособным предприятиям, благодаря платежам которых во многом обеспечивались доходы Нафтогаза в 2008 году. Учитывая, что это дочернее предприятие Газпрома сможет предложить украинским предприятиям куда более выгодные условия (прежде всего по отсрочкам платежей), чем Нафтогаз, не вызывает сомнения, с кем они будут заключать контракты на снабжение газом.

Исходя из этого, несложно предвидеть, что или Нафтогазу позволят повысить в разы цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго, или его финансовое состояние, и без того очень тяжелое, уже до конца этого года станет просто катастрофическим, и его нужно будет объявлять банкротом.

Какие же выводы можно сделать из всех этих официальных газовых соглашений?

Как ни считай, но в результате газовых соглашений, подписанных в прошлую субботу в Москве, лишь прямые расходы Украины на покупку газа в 2009 году по сравнению с 2008-м выросли от двух до двух с половиной миллиардов долларов США. О потерях Украины в следующие годы мне сейчас не хочется даже думать.

И это все Юлия Владимировна провозглашает победой. Можно признать – это победа. Я бы назвал это их общей с Путиным победой над Украиной. Вот только не понятно, вынесет ли ее НАК «Нафтогаз» и украинская экономика в целом.

Хотя разве это так важно, когда речь идет о борьбе за власть?

Борис Кушнирук