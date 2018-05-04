Газовое соглашение Тимошенко-Путина. Полный текст

Как сообщал УНИАН, НАК "Нафтогаз" засекретил соглашение с "Газпромом", сославшись на коммерческую тайну. Первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз" Игорь Диденко даже заявил, что в контракте есть отдельный пункт, который запрещает цитировать или показывать документ.

Журналисты попросили его назвать хоть количество контрактов и их названия, на что Диденко ответил: "Я думаю, пять (контрактов), а названия - это часть коммерческой тайны".

Однако «Украинской правде» документ все-таки "слили".