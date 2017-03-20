Зарубежные украинцы призывают государство не лишать их гражданства Украины и разрешить множественное гражданство

Украинцы, которые живут за границей и имеют гражданство других стран, призывают Украинское государство не лишать их гражданства Украины и разрешить на законодательном уровне множественное гражданство для тех, кто помогает в борьбе с российской агрессией и способствует улучшению имиджа Украины в мире.

Об этом во время круглого стола на тему «Обсуждение законопроекта №6175 о принудительном лишении гражданства Украины» в агентстве УНИАН сказала доктор философии (Университет Лотарингии), инициатор и соучредитель сети Global Ukrainians Виолетта Москалу.

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Она отметила, что среди различных организаций иностранных украинцев и представителей диаспоры началась волна протестов против законопроекта о принудительном лишении гражданства Украины, поскольку этот вопрос является очень комплексным и требует серьезной дискуссии.

"Мы считаем, что зарубежные украинцы являются важным человеческим ресурсом для Украинского государства. Они сейчас очень много делают в направлении продвижения интересов Украины в мире. Они помогают, многие также финансово, и даже предположить такую норму автоматического лишения украинского гражданства при наличии иного гражданства - это было воспринято очень и очень неоднозначно", - заявила Москалу.

Говоря о действующем законодательстве Украины, она напомнила, что, согласно статье 4 Конституции от 1996 года, в Украине существует единственное гражданство, а основания приобретения и прекращения гражданства определяются законом.

В то же время соучредитель сети Global Ukrainians обратила внимание на то, что статья 25 Основного Закона устанавливает, что гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство.

По словам Москалу, на сегодняшний день Украина не признает существования гражданства других стран у своих граждан. "Если гражданин Украины приобрел гражданство, подданство другого государства, или, когда иностранец приобрел гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины (статья 2 закона Украины "О гражданстве")", - сказала Москалу.

Она пояснила, что между "не признает" и "запрещает" существует большая разница. "Украина в некоторых случаях разрешает даже формально, чтобы ее граждане имели другое гражданство", - сказала Москалу и добавила, что, например, это касается людей, которые имеют другое гражданство по рождению, или если дети родились в семье, где один из родителей может быть иностранцем. "Таких людей мы не имеем права лишать гражданства", - подчеркнула она.

"Так сложилось, что Украина имеет исторически одну из крупнейших диаспор в мире, то есть насчитывается до 20 миллионов. Эта диаспора никогда не была оторвана от Украины. Она всегда помогала и еще больше помогает уже последние три года после Майдана", - сказала Москалу.

Также она отметила, что финансовая помощь и денежные переводы, которые приходят от зарубежных украинцев в Украину, чрезвычайно велики, и после Революции достоинства стали еще больше. "Статистика Национального банка Украины: сумма частных денежных переводов, поступивших в Украину в 2012 году, оценивается на уровне около 7,5 млрд долларов США, что составляет 4% ВВП Украины в том году. И для сравнения, общий объем прямых иностранных инвестиций за тот же 2012 год - 6 млрд долларов США", - заявила инициатор и соучредитель сети Global Ukrainians.

По словам Москалу, считается, что украинская экономика потеряла бы около 7% своего потенциала без трансфертов от зарубежных украинцев. Также она сказала, что увеличение на 10% объема денежных переводов на душу населения поспособствует сокращению на 3,5% доли людей, живущих в бедности. По ее данным, большая часть этих переводов расходуется на проживание, потребительские товары, и определенная часть также используется для развития бизнеса.

"Со времени Майдана зарубежные украинцы стали определенными народными послами Украины в мире, потому что появилось более 100 новых постмайдановских волонтерских движений на глобальном уровне", - сказала Москалу.

Она сообщила, что для координации между этими различными организациями по всему миру была создана сеть Global Ukrainians.

"Наша цель - это создать благоприятные условия для развития сети народных дипломатов, то есть украинских молодых людей, которые лоббируют наши интересы", - сказала Москалу.

"Согласно тем данным, которые мы сегодня имеем по украинцам, получившим другое гражданство в Канаде, США, в странах ЕС, а также в Израиле, это минимум 500 тыс. человек. Этим как раз можно и объяснить именно, скажем, шок от восприятия законопроекта, о котором мы говорим", - сказала инициатор и соучредитель сети Global Ukrainians.

"Мы посмотрели на данные ООН, 2013 год. Четко там определено, что большинство стран разрешает множественное гражданство, порой без всяких ограничений, а иногда с определенными ограничениями. То есть, на сегодняшний день 55% стран мира не имеют никаких ограничений относительно приобретения гражданства гражданами других государств. 19% стран в мире устанавливают определенные ограничения, то есть с какими странами можно или нельзя, какие права предоставляются, какие - нет, тем новым гражданам, получающим гражданство через натурализацию. И только есть 26% стран, которые требуют автоматического отказа от предыдущих гражданств, и в основном это наименее развитые страны мира", сказала она.

Как отметила Москалу, "общемировая тенденция - направление не запрета и не вымогательства каких-либо лишений".

По ее словам, с 1960 года количество стран, где действовала автоматическая потеря гражданства после добровольного приобретения другого гражданства, сократилось с 60% до 30%. "Эти тенденции показывают, что глобальные тренды идут к тому ... что не надо запрещать людям путешествовать, даже некоторое время проживать и работать в разных странах, получать гражданство. Почему бы и нет? И разные страны как раз пытаются использовать этот факт для того, чтобы привлекать людей, привлекать идеи, привлекать инвестиции", - сказала Москалу.

По ее убеждению, чтобы не держать иностранных украинцев в заложниках, нужно убрать из законопроекта трактовку о лишении гражданства Украины, и это важно для того, чтобы не было ощущения у иностранных украинцев, что они нарушают закон, например, при пересечении украинской границы.

По мнению Москалу, целесообразно разрешить множественное гражданство для граждан иностранных государств, а именно государств - членов НАТО и Евросоюза, и в отдельных случаях - других государств, если заявители внесли значительный вклад в развитие Украинского государства.

Также предлагается закрепить законодательные принципы о невозможности лишения гражданина Украины гражданства Украины, о равенстве перед законом граждан Украины, независимо от оснований, порядка и момента приобретения ими гражданства Украины, и о сохранении гражданства Украины, независимо от места жительства гражданина Украины. При этом для граждан России, а также граждан, которые поддерживают развязанную ею против Украины войну, следует предусмотреть особую процедуру рассмотрения ходатайств о приобретении гражданства Украины.

Также предлагается для обеспечения национальной безопасности разработать специальные процедуры для оперативного реагирования в случае антигосударственных или сепаратистских действий и усилить сотрудничество с правоохранительными органами других стран в части предотвращения коррупции, отмывания средств и участия в вооруженном конфликте наемников.

Отмечается необходимость обеспечения прозрачности феномена множественного гражданства, особенно для государственных служащих, потому что публичность информации позволит всем компетентным органам обратить внимание на потенциальные конфликты интересов.