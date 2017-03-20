Глава СБУ считает недопустимым наличие двойного гражданства у госслужащих

Председатель СБУ Василий Грицак считает недопустимым наличие двойного гражданства у государственных служащих, однако не против, чтобы его разрешили рядовым украинцам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грицак заявил сегодня в комментарии журналистам в Киеве.

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"К сожалению, мы имеем много фактов, когда люди, облеченные властью, получают гражданство других стран. Это, по моему мнению, как я считаю, недопустимо, поскольку многие из них - секретоносители и им дается допуск к государственной тайне. Другое дело - если это будет касаться рядовых граждан", - сказал Грицак.

Отвечая на уточняющий вопрос о наличии иностранного гражданства у отстраненного от должности председателя ГФС Романа Насирова, Грицак сказал: "Я думаю, этот вопрос будет исследоваться самым НАБУ через Государственную миграционную службу Украины. Если к нам будет соответствующее обращение - мы будем реагировать».

Как сообщал УНИАН, 6 марта в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Насиров имеет гражданство Великобритании, а также Венгрии. По данным НАБУ, Насиров является владельцем британского паспорта с мая 2012 года.

В свою очередь Насиров опровергает наличие у него иностранного гражданства.