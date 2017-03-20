В НФ обвинили Россию в выходе из Минского формата и подготовке к эскалации конфликта

Россия вышла из формата переговоров в Минске и готовится к эскалации конфликта. Об этом свидетельствуют постоянные обстрелы, отказ вывода войск и национализация украинской собственности.

Об этом заявил руководитель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак во время Согласительного совета.

«Россия отправила в украинский Крым подводные лодки с крылатыми ракетами. Россия угрожает разместить ядерное вооружение на территории Крыма и готовит к этому инфраструктуру на территории полуострова. Это уже вызов не только Украине, но и НАТО», - подчеркнул Максим Бурбак.

Он подчеркнул, что установление тренировочных лагерей на территории Крыма, накопления там живой силы и техники указывают лишь на то, что Кремль готовится к боевым действиям.

«Россия видит один путь решения конфликта - военный. Украина, как член Совбеза ООН должна инициировать заседания и требовать консультаций в рамках будапештского меморандума», - заявил Максим Бурбак.

Он также подчеркнул, что фракция поддерживает решение СНБО о полном прекращении перемещения товаров на оккупированные территории Донбасса и требует санкций против европейских парламентариев, которые на днях прибыли в Крым.

«Народный фронт» и в дальнейшем будет поддерживать все решения, направленные на расширение санкций против агрессора. Надеемся, так же жесткие, но справедливые санкции будут введении в отношении парламентариев из Европы, латинской Америки и СНГ, которые прибыли на днях в Крыму», - подчеркнул народный депутат.