В АП рассматривают возможность проведения осенью досрочных парламентских и президентских выборов – Садовый
15:47, 18 марта 2017Политика
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Президент теряет доверие, и боится, что через год ему будет очень тяжело о думать о следующем сроке, заявил Садовый.
Садовый рассказал о неком плане Банковой / УНИАН
На Банковой рассматривают возможность проведения осенью досрочных парламентских и президентских выборов.
Об этом Львовский городской голова, председатель партии «Объединение «Самопомич» Андрей Садовый заявил в интервью DT.UA, отвечая на вопрос журналиста.
"Насколько знаю, такой вариант (проведения внеочередных парламентских выборов) серьезно рассматривается в Администрации президента. Существует план - осенью провести досрочные парламентские и президентские выборы. Потому что президент теряет доверие, и боится, что через год ему будет очень тяжело о думать о следующем сроке", - сказал Садовый.
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