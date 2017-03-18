В АП рассматривают возможность проведения осенью досрочных парламентских и президентских выборов – Садовый

На Банковой рассматривают возможность проведения осенью досрочных парламентских и президентских выборов.

Об этом Львовский городской голова, председатель партии «Объединение «Самопомич» Андрей Садовый заявил в интервью DT.UA, отвечая на вопрос журналиста.

"Насколько знаю, такой вариант (проведения внеочередных парламентских выборов) серьезно рассматривается в Администрации президента. Существует план - осенью провести досрочные парламентские и президентские выборы. Потому что президент теряет доверие, и боится, что через год ему будет очень тяжело о думать о следующем сроке", - сказал Садовый.