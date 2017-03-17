США заявили, что Крым и Донбасс никогда не будут предметом торга с Россией - МИД

Министерство иностранных дел Украины вновь уверяет, что для Соединенных Штатов Америки оккупированные украинские территории - Автономная республика Крым и отдельные районы Донбасса - никогда не будут предметом торга с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

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«Визит (Павла Климкина) в Штаты был очень успешным. Были очень успешные встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, с (советником по вопросам национальной безопасности в Белом доме Гербертом) Макмастером, и итогом визита было фактически то, что Штаты четко заявили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», - заявила Беца.

«Соединенные Штаты четко заявили, что Крым и Донбасс никогда не будут (предметом) обмена и торга. Штаты четко заявили, что санкции останутся в силе, пока не будет деоккупирован Крым и не будет деоккупирован Донбасс, и Штаты четко заявили о том, что они готовы оказать нам любую помощь в плане поддержки реформ и в плане обороноспособности Украины», - подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Как сообщал УНИАН, 7 марта в Вашингтоне министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что секретарь Госдепартамента США заверил, что никаких обменов Украины в контексте решения других вопросов не будет.