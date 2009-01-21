Тимошенко знает, что Яценюка финансирует Фирташ

Премьер Юлия Тимошенко считает бывшего спикера Арсения Яценюка новым политическим проектом совладельца "РосУкрЭнерго" Дмитрия Фирташа.

Об этом она сказала в эфире 5 канала.

"В кулуарах Верховной Рады все связывают господина Яценюка с господином Фирташем. Все говорят, что Фирташ финансирует этот новый молодой проект", - цитирует Украинская правда.

Как известно, Яценюк возглавляет фонд "Open Ukraine", а также анонсировал создание общественной организации "Фронт перемен".