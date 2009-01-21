Тимошенко знает, что Яценюка финансирует Фирташ
22:30, 21 января 2009Политика
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"В Верховной Раде все говорят..."
Премьер Юлия Тимошенко считает бывшего спикера Арсения Яценюка новым политическим проектом совладельца "РосУкрЭнерго" Дмитрия Фирташа.
Об этом она сказала в эфире 5 канала.
"В кулуарах Верховной Рады все связывают господина Яценюка с господином Фирташем. Все говорят, что Фирташ финансирует этот новый молодой проект", - цитирует Украинская правда.
Как известно, Яценюк возглавляет фонд "Open Ukraine", а также анонсировал создание общественной организации "Фронт перемен".
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