Балога подозревает, что Тимошенко хочет включить денежный станок

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пытается добиться отставки Владимира СТЕЛЬМАХА с должности председателя Национального банка Украины, чтобы взять НБУ под свой контроль.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии В.БАЛОГИ относительно обращения правительства к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с требованием отставки В.СТЕЛЬМАХА.

«Для меня является тревожным сигналом то, что премьер-министр использует все возможные средства для того, чтобы переключить внимание общества с темы результатов переговоров о поставках природного газа в Украину. Показательно то, что правительство, по сообщению премьер-министра, одобрило результаты этих переговоров, при том, что ни одного документа министрам не было предоставлено. При этом эксперты говорят о непонятности целесообразности подписания долгосрочных соглашений по 450 долларов, и неизменности стоимости транзита на уровне 2008 года с неясной процедурой пересмотра», - отметил В.БАЛОГА.

Кроме того, по словам В.БАЛОГИ, вызывает обеспокоенность очередная цель, на которую Ю.ТИМОШЕНКО направляет свои усилия. В то время, как в стране разворачивается кризис, раскручивание нового политического шоу «кто будет главой Нацбанка» вряд ли можно назвать стабилизирующим мероприятием.

«Ведь дело не в СТЕЛЬМАХЕ, и все политические силы это прекрасно понимают. Сегодня вместо того, чтобы предпринимать срочные шаги по исправлению ситуации, опять ищем простые решения. Необходимость для премьер-министра поставить Национальный банк под свой контроль очевидна - вместо того, чтобы предпринимать накануне выборов необходимые, но непопулярные шаги для сбалансирования бюджета, правительство хочет профинансировать все бюджетные расходы, включив станок», - убежден В.БАЛОГА.

Он подчеркнул, эти действия несут угрозу «отбросить страну назад, в 90-е годы, когда пока человек от магазина добегал до дома за деньгами, цены успевали повысить. Каждый человек, имеющий сбережения, - заложник такой политики».

«Президент Украины не может допустить такого сценария развития событий. Исполнительная власть не сможет узурпировать все государственные институты в стране», - отметил В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно обвиняла руководство НБУ в коррупции, махинациях, непрозрачном рефинансировании коммерческих банков и девальвации гривни и требовала отставки Владимира СТЕЛЬМАХА с должности главы НБУ.

Сегодня, 21 января, после заседания Кабмина она заявила, что фракция БЮТ начала сбор подписей народных депутатов для проведения внеочередной сессии Верховной Рады для рассмотрения вопроса о рефинансировании коммерческих банков Национальным банком Украины.

Также сегодня на заседании правительство приняло заявление, в котором обращается к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с требованием немедленной отставки В.СТЕЛЬМАХА с должности председателя Нацбанка.