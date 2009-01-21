Левочкин жалуется, что «группа 213» мешает ПР снять Тимошенко

Народные депутаты от БЮТ, Блока Литвина и НУ-НС пытаются сделать все, чтобы не допустить рассмотрение в Верховной Раде вопроса о недоверии правительству, который мог быть поставлен в повестку дня уже в феврале, то есть в начале работы четвертой сессии.

Об этом говорится в заявлении народного депутата Сергея ЛЕВОЧКИНА, переданном агентству УНИАН пресс-службой Партии регионов.

Он отметил, что 21 января эти депутаты “преднамеренно сорвали заседание парламентского Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, на котором должен был рассматриваться проект постановления „О недоверии правительству”, зарегистрированный председателем фракции Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ”.

По словам С.ЛЕВОЧКИНА, “своим поведением депутаты от так называемого большинства еще раз подтвердили, что они боятся отставки правительства, которая на сегодня вполне реальна”. Он отметил, что члены „группы 213” делают все для того, чтобы “оттянуть рассмотрение вопроса о недоверии правительству”

“Безответственное отношение к обязанностям – а депутаты обязаны работать в комитетах – подтверждает правильность призывов Партии регионов работать в сессионном зале”, - считает С.ЛЕВОЧКИН.

По его словам, депутаты от большинства не работают в комитетах, “теряя драгоценное для принятия важных решений время”.