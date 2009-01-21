Нафтогаз получил самую высокую цену на газ в Европе - эксперт

В результате подписанных контрактов между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» Украина получила самую высокую цену на газ в Европе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал руководитель Центра энергетических исследований Константин БОРОДИН сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, только одна страна в Европе - Румыния - имеет сегодня более высокую цену на российский природный газ, чем Украина, а с учетом более короткого транспортного плеча цена, на которую согласилась украинский премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, является максимально высокой в Европе.

«В первом квартале только Румыния имеет цену 470 долл. за тыс. куб. м, а все остальные страны - ниже. Украина без учета скидки, которой не будет 9 из 10 лет действия контракта, имеет базовую цену 450 долл., но ведь даже по заниженному на сегодня тарифу на транзит цена газа на российской границе должна быть ниже на 25 долл., чем у Румынии», - сказал он.

По словам К.БОРОДИНА, если взять в качестве базовой цену для Германии около 450 долл. за тыс. куб. м, к формуле расчета которой, судя по имеющимся данным, близка формула цены на газ для Украины, то из нее нужно было бы вычесть затраты на транспортировку - 50-80 долл. «Поэтому с учетом 20% скидки цена должна составить 320 долл., а не 360 долл. за тыс. куб. м», - сказал эксперт.

К.БОРОДИН напомнил, что реальная цена должна была составлять около 195 долл. за тыс. куб. м на 2009 год, добавив, что постфактум можно отдать должное представителям Секретариата Президента Украины, называвшим именно такие ценовые параметры.

В то же время он подчеркнул, что речь шла о параллельном увеличении цены на транзит, тогда как в действительности этого не произошло и ставка транзита сохранена на уровне 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

«Таким образом, даже только в части ценовых параметров подписанных соглашений более жесткого поражения Украина не знала никогда. Даже если сравнивать с газовой войной 2006 года, когда правительство Юрия ЕХАНУРОВА в итоге ушло в отставку, цена на газ была повышена с 65 долл. до 95 долл. за тыс. куб. м, тогда как ставка транзита - с 1,09 до 1,6 долл.», - добавил эксперт.

При этом К.БОРОДИН напомнил, что такие условия будут действовать в течение 10 лет.

Справка УНИАН. 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально.

Объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м.

По данным НАК "Нафтогаз Украины", закупочная цена природного газа для Украины во втором квартале 2009 года будет составлять 270 долл. за тыс. куб. м, в третьем квартале - 219 долл. за тыс. куб. м, в четвертом квартале - 162 долл. за тыс. куб. м. за 1 тысячу кубометров.

С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.