НАБУ задержало двух оперативников СБУ за вымогательство $ 50 тысяч взятки
02:29, 16 марта 2017Общество
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15 марта в Днепре детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры совместно с сотрудниками внутренней безопасности СБУ задержали двух работников Службы безопасности Украины во время получения неправомерной выгоды.
Сейчас оперативникам СБУ готовятся сообщения о подозрении / Фото: ZN.UA
Как сообщает пресс-служба НАБУ на своей странице в Facebook, детективами задокументирован факт вымогательства задержанными 50 тыс. долл. США и получение через посредника половины этой суммы от двух руководителей субъектов хозяйствования за неосуществление давления на их бизнес.
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Сообщается, что сейчас оперативникам СБУ готовятся сообщения о подозрении, которые утром будут переданы на согласование в САП.
В НАБУ обещают сообщить детали позже.
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