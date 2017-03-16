НАБУ задержало двух оперативников СБУ за вымогательство $ 50 тысяч взятки

Как сообщает пресс-служба НАБУ на своей странице в Facebook, детективами задокументирован факт вымогательства задержанными 50 тыс. долл. США и получение через посредника половины этой суммы от двух руководителей субъектов хозяйствования за неосуществление давления на их бизнес.

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Сообщается, что сейчас оперативникам СБУ готовятся сообщения о подозрении, которые утром будут переданы на согласование в САП.

В НАБУ обещают сообщить детали позже.