ВР приняла закон о создании Единого электронного госреестра военнообязанных

14:22, 16 марта 2017
Политика
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Верховная Рада приняла закон "О Едином государственном реестре военнообязанных".

Владеет Реестром Министерство обороны Украины / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий закон (№2504а) проголосовали 236 из 348 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник (фракция «БПП») отметил, что такой электронный реестр «это фактически дублирование тех данных, которые сейчас хранятся на бумажных носителях в военкоматах». Он напомнил, что во многих военкоматах «эти данные просто физически отсутствовали в 2014 году, когда началась российская агрессия, возможно, они были кем-то сознательно уничтожены, чтобы мы не могли должным образом сформировать армию».

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Председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что ее фракция не будет голосовать за данный законопроект, поскольку считает, что в стране, где есть коррупция, существует большая вероятность, что «база данных станет доступна оккупанту и мы молодых ребят передадим в руки агрессора».

Законом определено, что основными задачами Реестра являются ведение военного учета граждан Украины - военнообязанных (призывников); планирование и выполнение мероприятий по мобилизации, призыву на срочную военную службу, принятию на военную службу по контракту; информационное обеспечение лиц, уволенных с военной службы, имеющих право на пенсию, и членов семей погибших военнослужащих сведениями о военном учете.

Основными принципами ведения Реестра являются обязательность государственной регистрации, то есть сведения о военнообязанных (призывниках) независимо от места их проживания или пребывания подлежат внесению в Реестр; полнота сведений - то есть государство гарантирует полноту сведений Реестра военнообязанных (призывников), их корректность, а также ведение базы данных Реестра в едином формате; однократность внесения сведений в Реестр - военнообязанный (призывник) может быть включен в Реестр только один раз.

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В законе сказано, что государство гарантирует защиту базы данных Реестра от несанкционированного доступа и злоупотребления доступом, незаконного использования сведений Реестра, нарушения целостности базы данных Реестра, его аппаратного или программного обеспечения.

Законом определено, что владеет Реестром Министерство обороны Украины, а распорядителем Реестра является Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Органами ведения Реестра в районе, районе в городах Киеве и Севастополе, городе областного (республиканского в Автономной Республике Крым) значения без районного деления, районе в городе областного значения с районным делением и районные (городские) военные комиссариаты.

Органы ведения Реестра обеспечивают ведение Реестра, наполнение и уточнение базы данных Реестра сведениями, которые предоставляют органы государственной власти, осуществляющие контроль за достоверностью учетных данных.

Согласно закону, в Реестр заносятся и хранятся в базе данных Реестра такие сведения о военнообязанных (призывниках) как персональные данные, служебные данные. При этом отмечается, что согласие военнообязанных (призывников) на обработку их персональных данных для целей Реестра не требуется.

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Теги: #военные#Минобороны#реестр#призывники