Рада сегодня планирует рассмотреть законопроекты о квотах украинского языка на телевидении (прямая трансляция)

Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) СМИ”. (№5313).

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено в повестке дня заседания парламента.

Кроме того, планируется рассмотрение законопроекта о едином государственном реестре военнообязанных, а также законопроект относительно документального оформления травм участникам АТО.

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Запланировано рассмотрение в ВР ряда законопроектов, которые касаются вопросов жилищно-коммунального хозяйства и строительства, а также вопросов транспорта.

Как сообщалось, законопроект №5313 предусматривает установление нормы относительно ведения вещания на телевидении на государственном языке.

В частности, законопроектом предлагается установить, что для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания доля передач и/или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток; для соответствующих телеорганизаций региональной и местной категорий речи установить обязательную долю на уровне 50%.

Отдельно законопроектом предлагается установить обязательную долю передач новостей на государственном языке, а именно: не менее 75% от общей продолжительности всех передач новостей.