Парубий созывает заседания лидеров фракций - Ляшко

В 13.00 председатель Верховной Рады Андрей Парубий проведет заседание с лидерами фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

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“Сейчас на час председатель парламента Андрей Парубий созывает заседания руководителей фракций здесь, на третьем этаже”, - сказал Ляшко.

Как сообщал УНИАН, сегодня заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид закрыла заседание Верховной Рады, которое началось в 10:00.

Это произошло после того, как в зал парламента пришли полицейские, с участием которых накануне произошел инцидент и столкновение с народным депутатом.