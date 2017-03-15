Парубий созывает заседания лидеров фракций - Ляшко
Заседание заплано начать в 13:00.
В 13.00 председатель Верховной Рады Андрей Парубий проведет заседание с лидерами фракций.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко.
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“Сейчас на час председатель парламента Андрей Парубий созывает заседания руководителей фракций здесь, на третьем этаже”, - сказал Ляшко.
Как сообщал УНИАН, сегодня заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид закрыла заседание Верховной Рады, которое началось в 10:00.
Это произошло после того, как в зал парламента пришли полицейские, с участием которых накануне произошел инцидент и столкновение с народным депутатом.