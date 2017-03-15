Трагедия в Княжичах: Луценко заявил, что руководители операции будут обвинены в тяжелых преступлениях

За трагедию в Княжичах руководителей операции обвинят в очень тяжких преступлениях, поскольку их служебная халатность привела к гибели людей. Об этом сказал генеральный прокурор Юрий Луценко, передает ZIK.

Генпрокурор отметил, что к ответственности будут привлечены не только сотрудников охраны, но и руководство полицейской разведки.

"Моральную ответственность должен нести именно руководитель спецоперации. А сейчас я гарантирую, что эти дела передадут в суд, но каким будет решение суда - от меня не зависит", - отметил глава ГПУ.

Также Луценко заявил, что сигнальным стал выстрел одного из сотрудников полиции.

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"Следствие установило, что полицейская разведка знала об ограблении дома в Княжичах. От руководства сотрудники разведки получили указание не применять никаких мер. Также следствие установило, что позже к ограбленному дому подъехала машина полицейской охраны, работники которой украли элитный алкоголь из жилого дома", - рассказал генпрокурор.

Как сообщал УНИАН ранее, в ночь на 4 декабря 2016 года в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.

Позже, во время следственного эксперимента прокуроры выяснили, что было четко видно маркированные машины полиции охраны во время ночной стрельбы силовиков в Княжичах.