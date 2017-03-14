Участники блокады призвали "формировать большие конвои", сборы объявили в Харькове

"Штаб блокады" неподконтрольных территорий попросил своих сторонников собираться в Харькове и формировать там большие конвои.

Об этом на своей странице в Facebook заявил один из организаторов блокады нардеп от Семен Семенченко.

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Он подтвердил, что всех задержанных "блокадников" отпустили.

"Все те, кто хочет ехать к нам помогать, собираемся в Харькове, формируем большие конвои, проезжаем, потому что до сих пор задерживают на блокпостах, не пропускают. Но есть одно "но" утром из всех официальных сайтов исчезло сообщение о том, что официально зарегистрирована оружие будет изыматься. Они поняли, что не могут из-за официального оружия задерживать", - сказал он.

Семенченко добавил, что на Майдане в Киеве в 19.00 будут собираться люди, чтобы решать "что дальше".