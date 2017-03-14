Ляшко войдет в состав украинской делегации в ПАСЕ
16:43, 14 марта 2017Политика
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В составе делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы вместо Андрея Лозового будет председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко.
Ляшко войдет в состав украинской делегации в ПАСЕ / Фото УНИАН
Об этом написал в Facebook народный депутат Украины Владимир Арьев.
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"В составе делегации в ПАСЕ замена. Вместо Андрея Лозового, который сложил полномочия, на поле дипломатических баталий по квоте РПЛ выходит Олег Ляшко", - сообщил депутат.
"Переводчики ПАСЕ срочно учат слово "skotyniaka", - пошутил Арьев.
Эту информацию на своей странице в Facebook подтвердил и сам Ляшко. "Моя фракция делегировала меня членом ПАСЕ. Ситуация в Ассамблее сегодня очень сложная, попытка вернуть делегацию России. Жестко и настойчиво буду отстаивать в ПАСЕ национальные интересы Украины", - говорится в его сообщении.
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