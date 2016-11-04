Нардеп Лозовой рассказал, почему не держит деньги в банке

По его словам, он не верит банкам, и рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть" историю о своей бабушке, передает ТСН.

"Я не верю банкам. Расскажу очень показательную историю. У меня бабушка есть, Жанна Ивановна, живет в Ривном. Она всю жизнь собирала деньги, насобирала 12500 долларов, сумасшедшие для нее деньги. Положила в банк, получила какие-то проценты, а деньги пропали. Каждый раз, когда я прихожу, она вместо "здравствуйте" спрашивает меня, когда их вернут", - рассказал Лозовой.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на эффективность антикоррупционных шагов, включая электронное декларирование, и требует, чтобы декларанты объяснили происхождение своих состояний.

«Многие из тех, кто сейчас декларировал, приписали себе кэш дома, думая, что это «нулевая декларация», что потом позволит им избежать проверки. Но ключевая позиция – это подвести черту того, что вы делали 25 лет и далее объяснить, где ты, голубь сизый, взял эти деньги», - добавил президент.