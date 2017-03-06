Участники блокады на Донбассе забросали Чорновол яйцами (видео)

Журналистка Виктория Мамотюк сообщила в Facebook, что Чорновол получила пощечину, также в ее лицо попали несколько яиц. Это произошло после того, как депутат обвинила блокадников в действиях в пользу России. Чорновол пыталась убедить участников блокады прекратить ее, прибегая к резким высказываниям, что и вызвало их возмущение.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

Как сообщал УНИАН, в конце января участники АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, которыми угля марки антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки было остановлено 10 февраля.

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Также участники блокады заявляли о намерениях перекрыть все железнодорожные станции и автодороги на линии разграничения.

Кроме того, участники акции заявили, что планируют в течение месяца взять под эффективный украинский контроль» все 8 основных железнодорожных пограничных переходов, через которые ведется торговля с Россией.

5 марта полиция открыла уголовное производство по факту блокирования движения поездов в Конотопе Сумской области по ч.1 ст. 279 Уголовного кодекса Украины «Блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта или создавало опасность для жизни людей».

Позже ситуацию с блокированием железной дороги в Конотопе был урегулирован, участники акции согласились не препятствовать движению поездов и покинуть место блокировки.