В Одесской области расследуют заявление об избиении "оппоблоковца" "автомайдановцами"

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в Усатовское отделение Беляевского отдела полиции в воскресенье, 12 марта, обратился 27-летний помощник депутата Одесского облсовета с заявлением о том, что в селе Алтестово получил телесные повреждения головы в виде черепно-мозговой травмы и пр.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Сейчас продолжаются следственные действия, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как уточнили УНИАН в областной организации «Оппозиционного блока», нападение произошло 12 марта в селе Алтестово Беляевского района.

«Группа радикалов одесского Автомайдана напала на группу волонтеров, раздававших информационные листовки о деятельности депутата облсовета от «Оппозиционного блока» Виталия Саутенкова и открытки с поздравлением женщин с 8 марта», - сообщили в организации.

Отмечается, что активисты отобрали у волонтеров пакеты с информационными материалами, а также избили помощника депутата Одесского областного совета, главу Теплодарской парторганизации указанной политической силы Юрия Пирогова.

В организации утверждают, что среди нападавших был руководитель местного Автомайдана Евгений Резвушкин, который якобы передал Пирогову угрозы, адресованные депутату Верховной Рады Николаю Скорику (Оппозиционный блок).

«Юрий Пирогов госпитализирован с многочисленными гематомами и травмами головы. Составлено заявление в правоохранительные органы», - заявили в организации.

В пресс-службе одесского Автомайдана заявили, что в Алтестово представители «Оппозиционного блока» раздавали от имени Саутенкова, в том числе, агитки, содержание которых ведет «к раскачиванию ситуации». В частности, в листовках якобы содержался текст о праздновании 9 мая и т. д.

При этом в одесском Автомайдане не комментируют информацию о применении физической силы к Пирогову.