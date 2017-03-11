Слушания по иску Украины о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву назначены на 12 мая

Процедурные слушания по иску Украины о нарушении Россией Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву назначены на 12 мая.

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Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» заявила глава украинской делегации в Международном Суде ООН, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«Слушание по процедурным вопросам назначено на 12 мая. Во время этого слушания будут решаться организационные вопросы. Вполне возможно, что российская сторона, чтобы затянуть процесс, будет настаивать на том, что суд должен сначала принять решение относительно своей юрисдикции, а уже после - рассматривать дело по существу. Наше мнение - невозможно рассматривать вопросы юрисдикции суда без рассмотрения вопроса по существу», - отметила Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с РФ о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву. В заявлении МИД подчеркивалось, что официальный Киев готов доказать в арбитраже, что Россия дерзко нарушает суверенные права Украины на пользование гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Крыму морских зонах, в том числе права на природные ресурсы континентального шельфа.

По данным МИД, 22 декабря 2016 года по иску Украины к России был сформирован трибунал, который в начале 2017 года должен был начать рассмотрение дела «Украина против Российской Федерации».

В МИД ожидают первое решение международного трибунала относительно нарушения Россией Конвенции ООН по морскому праву не ранее 2019 года.