Парубий: ВР может рассмотреть законопроект об отзыве с должностей чиновников с двойным гражданством

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Во время своего выступления лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко отметил, что «на минувшей неделе несколько народных депутатов Украины объявили о том, что у них есть несколько паспортов, кроме украинского гражданства».

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Он призвал спикера завтра поставить на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности народных депутатов Украины и государственных служащих за обретение гражданства других государств (регистрационный номер 6131), которым предлагается «лишать депутатского мандата тех лиц, которые имеют гражданство, кроме украинского».

В свою очередь Парубий отметил, что разделяет эту позицию. «Если у человека есть два гражданства, он не может занимать высокие должности в Украинском государстве, и соответственно, должен быть механизм отзыва такого человека», - сказал он.

Спикер добавил, что, по его данным, рабочая группа уже подготовила законопроект, в котором были бы прописаны соответствующие механизмы, чтобы «мы юридически не попали в данном случае в ситуацию, когда примем закон, а юридически он будет не до конца в совершенстве выписан».

«Я надеюсь, что на этой неделе, я убежден, на этой неделе мы сможем его вынести (на рассмотрение сессионного зала - УНИАН), и даже высокой является вероятность, что президент его определит как неотложный, и рассмотрим на сессии Верховной Рады Украины», - заверил председатель ВР.