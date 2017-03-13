Парубий: ВР может рассмотреть законопроект об отзыве с должностей чиновников с двойным гражданством
По словам спикера, соответствующий законопроект уже наработан. При этом он допустил, что президент определит его как неотложный.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
Во время своего выступления лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко отметил, что «на минувшей неделе несколько народных депутатов Украины объявили о том, что у них есть несколько паспортов, кроме украинского гражданства».
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Он призвал спикера завтра поставить на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности народных депутатов Украины и государственных служащих за обретение гражданства других государств (регистрационный номер 6131), которым предлагается «лишать депутатского мандата тех лиц, которые имеют гражданство, кроме украинского».
В свою очередь Парубий отметил, что разделяет эту позицию. «Если у человека есть два гражданства, он не может занимать высокие должности в Украинском государстве, и соответственно, должен быть механизм отзыва такого человека», - сказал он.
Спикер добавил, что, по его данным, рабочая группа уже подготовила законопроект, в котором были бы прописаны соответствующие механизмы, чтобы «мы юридически не попали в данном случае в ситуацию, когда примем закон, а юридически он будет не до конца в совершенстве выписан».
«Я надеюсь, что на этой неделе, я убежден, на этой неделе мы сможем его вынести (на рассмотрение сессионного зала - УНИАН), и даже высокой является вероятность, что президент его определит как неотложный, и рассмотрим на сессии Верховной Рады Украины», - заверил председатель ВР.