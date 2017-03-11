"Мне сверху видно все"…

Главный командующий военно-воздушными силами Украины приземлил военный вертолет на центральной площади Чернигова. По официальной версии ВВС, там генерал-полковник пребывал с рабочим визитом по случаю 85-й годовщины Государственного научно-испытательного центра ВСУ. А по завершению торжественного собрания - самолично с высоты проверил работу наземных радиолокационных подразделений, - объясняют в его пресс-службе.

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Видео опустевшей и оцепленной центральной городской площади с огромным военным садящимся вертолетом, вздымающим тучи пыли и разбегающимися отдельными людьми – нечто новое для привыкшего уже кажется ко всему украинского человека. Потому что до этого еще никто из власть предержащих с таким размахом в центре города не приземлялся. Даже Янукович – хотя и вертолетную площадку в центре Киева успел построить. Но, отметим, Янукович, в отличие от генерал-полковника, свои вертолетные взлеты и приземления планировал в лесопарковой зоне, где рядом нет ни жилых домов, ни другой гражданской инфраструктуры и концентрации населения, характерной для центра областного города.

Сдается, что такой яркий черниговский прецедент, как «юбилейная» проверка, стартующая с организованной под вертолетную площадку центральной городской площади, достоин особого разбора. Военные пресс-секретари кивают на специальное задание? Окей. Если с воздуха работа наземных служб виднее – ну, надеюсь, хоть в бинокль командующий ее рассмотрел, хотя я не специалист, конечно. Если городские власти ради этой ведомственной инспекции «сверху» разгоняли людей и пошли на блокирование центра города – им свои приоритеты виднее. Но что касается безопасности - разве тут нет вопросов?

Скниловская трагедия вон сколько жизней унесла – а те полеты не в центре города показывали. Разве вдруг не может случиться поломка? Или человеческий фактор? Разве вертолет не может понести на стоящие прям тут жилые дома? Или поток воздуха от винта вдруг не сорвет бигборд или кусок забора и не убьет человека? Или же просто винтом не зацепится за натянутые провода?

Причем в своих объяснениях пресс-служба ВВС ссылается на «опыт в АТО». Честно? Противно слышать. Потому что как раз в АТО не хватает ни вертолетов, ни топлива, чтобы срочно доставлять раненных в Днепр. А когда доставляют – так в Днепре на центральной площади и даже на стадионе не садятся – хотя так к госпиталю и ближе. И из соображений безопасности в первую очередь. А садятся на военный аэродром, до больниц уже на скорых довозят. Или не довозят, потому что вертолета просто вовремя не было. Может и из-за таких специальных заданий в том числе?

Да и вообще – что за замашки? Даже Верховный главнокомандующий (кто не знает – это президент) не позволяет себе в рабочих поездках приземляться в центре города – и из соображений безопасности, и чтобы зря панику не сеять одним только грохотом и видом грозной военной техники в мирном месте.

А кстати, все прочие военные и спецслужбы, которые и без того пугают население сводками о полчищах врага на границе, – тоже были в курсе грандиозной черниговской посадки? А то ж оттуда граница недалеко, вдруг уже русские десантируются? Ну, если не сбили, наверное, были в курсе и посчитали, что: «Мол, а че? Пусть летает». А если не были – то «проффесионалы».

А вообще – ничего в стране не меняется, все, как и раньше – что охраняю, то и имею. И очень даже пользую. И судя по положенному началу, скоро на заседание военного кабинета к президенту в центр Киева, где вечные пробки и не доехать, главный летчик будет прилетать на вертолете, главный танкист – приезжать на танке, главный моряк – приплывать на личном крейсере, а главный военный железнодорожник – на бронепоезде по рельсам метрополитена.

Ну а тогда уже Верховный главнокомандующий, как не имеющий персонального рода войск и генеральских лампас, в бесконечной пробке на Парковой дороге вдруг вспомнит, что Украина – космическая держава, и при таких обстоятельствах себе ракету как карету подать потребует.

Елена Милосердова