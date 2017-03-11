Суд в Гааге: в МИД объяснили, почему не включили в иск против РФ вопросы агрессии и оккупации

Украинская сторона сознательно не поставила перед Международным судом ООН вопросов российской агрессии и оккупации украинской территории, чтобы укрепить свою юридическую позицию, а также избежать обвинений в политизации судебного процесса, заявила глава украинской делегации в МС ООН, замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Читайте такжеСуд ООН в Гааге может вынести временное решение по России до 5 апреля – дипломат

"На самом деле мы не хотим, чтобы Украину обвинили в манипуляции судом и политизации судебного процесса. Это Россия пытается представить процесс как политический. Дескать, Украина подала в суд, чтобы заменить другие форматы поиска решения конфликта", – отметила замминистра в комментарии ZN.UA, отвечая на вопрос о критике по поводу ее выступления на судебных слушаниях в Гааге.

По словам Зеркаль, Международный Суд ООН – очень консервативная инстанция. В то же время, Россия пытается ослабить украинскую позицию именно вопросами юрисдикции.

"Поэтому мы решили действовать в надежных юридических рамках, установленных двумя конвенциями, по которым мы инициировали это дело против России. Для нас важно получить результат, а не похвальную оценку Facebook-сообщества. Поэтому мы сознательно не ставим перед Судом вопросы оккупации украинской территории, территориальной принадлежности Крыма, наличия или отсутствия российских войск в Донбассе. Мы говорим о споре как об исключительно юридическом деле, в котором мы ищем правовую защиту для граждан Украины", – заключила она.

Читайте такжеКлимпуш-Цинцадзе оценила наличие реальных инструментов заставить Россию выполнить решение суда в Гааге

Как уточнил обозреватель Владимир Кравченко, поданный Киевом иск в МС ООН не касается ни оккупации Крыма Россией, ни российской агрессии в Украине, хотя судебное дело и имеет отношение к последствиям действий Кремля. В данном случае, Международный суд не имеет полномочий рассматривать данные вопросы.

В Международном суде ООН Украина может отстаивать свои права лишь по отдельным международным договорам, где и Киев, и Москва ранее признали его юрисдикцию. Подобных договоров всего три: Конвенция ООН по морскому праву, Конвенция о борьбе с финансированием терроризма и Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Несмотря на это, отсутствие в исковом заявлении Украины призыва назвать Россию страной-агрессором и вопроса о законности аннексии Крыма спровоцировало критику со стороны части политиков и юристов.

Напомним, с 6 по 9 марта в Международном суде ООН, который находится в Гааге (Нидерланды), состоялись слушания в деле Украины против России.