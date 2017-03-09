В суде ООН завершились слушания по иску Украины к России, решение может быть до конца апреля

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Гааге по завершении слушаний сообщила заместитель министра иностранных дел Украины, руководитель делегации в Международном суде ООН Елена Зеркаль.

«Мы ожидаем решения суда, и я надеюсь, что оно будет справедливым. По нашим прогнозам, оно может быть до конца апреля», - сказала она.

Комментируя результаты рассмотрения, Зеркаль выразила мнение, что позиция российской стороны во время слушаний продемонстрировала, что «логика России заключается в том, что они могут делать всё и не нести никакой ответственности за свои действия».

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«Россия считает, что у нас исключительно внутренний конфликт, и что она может поставлять оружие для боевиков на восток. Из сегодняшних заявлений юристов следует, что Россия, как страна, не несет ответственности за финансирование терроризма, потому что если бы Россия знала, когда ратифицировала Конвенцию, что будет отвечать за финансирование терроризма, то она бы ее не ратифицировала», - пояснила содержание заявлений российской стороны руководитель украинской делегации.

Подобная позиция и что касается ответственности России в рамках борьбы с расовой дискриминацией. «(С их позиции) получается, что татары и украинцы в Крыму живут счастливо и не страдают, поскольку у них (россиян) совершенно другое видение, а Меджлис - это экстремистская организация, потому что они организовали блокаду Крыма, когда их права притеснялись. Это - их реальность, и они обвиняют всех, что все живут в другой реальности», - подчеркнула Зеркаль.

При этом она выразила убеждение, что сейчас «весь мир находится на позиции Украины, а Россия должна нести ответственность за свои действия».

«Этот суд является единственной инстанцией, которая может привлечь Россию к ответственности», - подчеркнула руководитель делегации.

Представители российской стороны от комментариев отказались.

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Как сообщал УНИАН, 6 марта в Гааге в рамках иска Украины к Российской Федерации Международный суд ООН начал слушания о применении предупредительных мер.

Этот иск был подан 16 января 2017 года в Международный суд ООН с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.