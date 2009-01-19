Украина перейдет на европейскую цену на газ во ІІ квартале - эксперт

Судя по отсутствию с российской стороны триумфальных сообщений о «победе над Украиной», россияне сдержанно оценивают результат газового конфликта – они не реализовали львиную долю своих планов.

Такое убеждение выразил эксперт Школы политической аналитики при НАУ КМА Петр БУРКОВСКИЙ, давая предварительную оценку газовым договоренностям между премьер-министрами Украины и России Юлией ТИМОШЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ

По словам эксперта, “для Украины же переход на европейскую цену на газ (минус 20%) фактически произойдет только во втором квартале, поскольку при нынешней неблагоприятной цене правительство сможет использовать запасы газа, сделанные предварительно в украинских газохранилищах, и необходимости покупать дорогой российский газ не будет”.

По убеждению П.БУРКОВСКОГО, “во втором-третьем квартале цена газа будет значительно ниже – в связи с общим падением цены на нефть”. Оценочно, считает эксперт, Украине придется платить от 220 до 250 долларов за тысячу кубометров. “Это более приемлемая цена, и до ее установления у Украины есть все возможности продержаться. Более того - когда газ снизится в цене, правительство будет иметь возможность пополнить собственные запасы газа, чтобы иметь возможность маневра в будущем”, - выразил убеждение П.БУРКОВСКИЙ.

При этом он подчеркнул, что “в дальнейшем контракты на поставки газа будут заключаться напрямую между «Газпромом» и «Нафтогазом» - то есть из схемы поставок убраны посредники, что само по себе уже является положительным следствием последних договоренностей между Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИНЫМ”.

Как сообщал УНИАН, договоренность о цене на газ для Украины и транзитном тарифе была достигнута на переговорах премьеров Украины и РФ, которые завершились в ночь на воскресенье в Москве.

В соответствии с договоренностями Украина может закупить газ у России в 2009 году по европейской цене минус 20%, при этом у РФ будет льготный тариф по транзиту газа по ставке 2008 года. Цена на газ в первом квартале 2009 года для стран-соседей Украины составляет 470 долларов за одну тысячу кубометров. В 2008 году Украина покупала газ по 179,5 доллара за тысячу кубометров.

Планируется, что сегодня премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО отбудет в Москву, где, как ожидается, будут подписаны документы по оформлению договоренностей России и Украины в газовой сфере.