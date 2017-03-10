Грицак допустил возможность открытия дела против Савченко за ее поездку в "ДНР"

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил глава СБУ Василий Грицак.

«Была на допросе один раз. Придя очередной раз на допрос – несколько дней назад, она в очередной раз давала показания... Была информация, что она принимала участие в стрельбах на территории «ДНР». Она сказала, что это неправда. Она была допрошена», - сказал он.

На вопрос, возможно ли открытие уголовного производства в отношении народного депутата, Грицак ответил: «Следователи собирают материалы. Если этих материалов будет достаточно для того, чтобы объявить подозрение, следователи будут действовать установленным законом способом. По этому поводу я не могу влиять на решения следователей».

Глава СБУ также отметил, что никакой спецоперации во время поездки Савченко на временно оккупированные территории Донбасса не было.

Читайте такжеСавченко: не думайте, что я не собираюсь когда-нибудь приехать в украинский Крым (видео)

«Она эту поездку не согласовывала ни с кем из органов государственной власти, в том числе с руководством спецслужбы. Я скажу больше. Я не могу одобрительно отнестись к пребыванию на этой территории. Я представляю, если бы кто-то из наших бойцов АТО поехал туда – ребята из «Альфы» или из добробатов – их бы на куски порезали там и оставили», - подчеркнул он, добавив, что никогда не поверит, что это произошло «без благословения разного рода кураторов, в том числе с территории нашего восточного соседа – из Москвы», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля боевики заявили, что Савченко приехала на территорию, подконтрольную "ДНР", чтобы посетить украинских военнопленных. Позже в тот же день Савченко заявила, что встретилась в оккупированном Донецке с украинскими пленными, чтобы поддержать их и передать посылки от родственников.

В свою очередь руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что СБУ попросит Савченко дать объяснения по поводу поездки в Донецк.